Владивосток, , 04:42 — REGNUM

Жители Дальнего Востока давно утратили понимание смысла существования Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор ВГУЭС, политолог Андрей Калачинский, комментируя то, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала деятельность ведомства.

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По мнению профессора, в момент создания Министерства были озвучены грандиозные задачи, решение которых, безусловно, привело бы российский Дальний Восток к процветанию и развитию, но, как показало время, новая управленческая структура превратилась в статистический орган.

Андрей Калачинский «Матвиенко первая, кто усомнился в успехе раздачи гектаров на Дальнем Востоке. Министерство отчитывается цифрами заявок на гектар, но не может ответить на простой вопрос: сколько людей переехало из центральных регионов России сюда, на этот гектар? Десять? Сто? Тысяча? Пять тысяч? Сколько? Пока, мы видим, этот гектар для реального использования взяли только сами дальневосточники, но и тут точной оценки нет. Взять-то взяли, а что делать на нём? Или взяли и поняли, что сил не хватает?».

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Также, по мнению политолога, далеки от реальности заявления Агентства по развитию человеческого капитала о создании рабочих мест на предприятиях Дальнего Востока, о привлечении сюда специалистов — для их закрепления и постоянного проживания.

Андрей Калачинский «Агентство по развитию человеческого капитала рассказывает, что привлекает рабочую силу на Дальний Восток. Но зачем завозить гастарбайтеров на строительство в Приморье верфи «Звезда» или газоперерабатывающего завода в Приамурье, если тут же местные жители ищут работу? Тем более, что эти гастарбайтеры не останутся здесь жить после завершения строительства, а разъедутся по ближнему зарубежью — что противоречит политике заселения Дальнего Востока, озвучиваемой и министерством и подконтрольным ему АРЧК. Многие люди вообще утратили понимание смысла существования министерства».

Кроме того, профессор не видит реальных шагов по освоению Арктики, и в частности, Северного морского пути, считая, что вся работа Минвостокразвития в этом направлении ограничивается одними лозунгами и громкими заявлениями без реального, осязаемого результата.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике деятельность Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, призвав министра Александра Козлова отчитаться о реально исполненных делах, так как деятельность Минвостокразвития давно вызывает вопросы ввиду отсутствия конкретных результатов.