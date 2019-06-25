Матвиенко призвала Минвостокразвития к большей открытости

Москва, , 22:44 — REGNUM Сегодня, 25 июня, в рамках встречи сенаторов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике информационную политику Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Обратившись к главе Минвостокразвития Александру Козлову, она отметила, что по ее мнению раньше ведомство уделяло больше внимания вопросам информирования

«Вот без обид, у нас товарищеский разговор, но такое впечатление, что вы выключили Минвостокразвития: вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке, в Арктике, какие решения принимаются, нет специальной информационной программы для жителей нашей страны… Хотелось бы услышать, что нового вы предлагаете, что нового появилось за это время в Минвостокразвития», — отметила Матвиенко.

Кроме того, председатель Совета Федерации призвала Минвостокразвития активнее решать вопросы транспортной доступности и доступности цен на авиаперевозки.

«Буквально каждый год сенаторы из дальневосточных регионов говорят о нехватке авиабилетов… Нельзя, чтобы люди чувствовали себя запертыми в регионе, не могли слетать на море, не могли слетать в Петербург, в Москву, показать детям и другие наши города», — подытожила Валентина Матвиенко.