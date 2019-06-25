Матвиенко призвала принять базовый закон по Арктике

Москва, , 22:37 — REGNUM Сегодня, 25 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым сообщила о том, что до 1 июля 2019 года в Государственную думу будет внесен Законопроект о специальных мерах государственной поддержки для инвесторов в Арктической зоне.

Кроме того, она обратила внимание присутствующих на то, что в нашей стране до сих пор нет базового закона о развитии Арктической зоны. «Мы об этом говорили во время посещения Сабетты (на Ямале в апреле 2019 года). Но теперь, когда в правительстве появилось конкретное ведомство, ответственное за реализацию государственной политики в Арктике, мы надеемся, что такой закон все-таки появится. Тем более что наработки, сделанные, в том числе в Совете Федерации, уже достаточно серьезные», — заявила Валентина Матвиенко.