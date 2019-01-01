Расширяется список товаров, подлежащих маркировке

Москва, , 00:50 — REGNUM С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, правительство будет формировать перечня хозяйствующих субъектов, производящих эту маркировку. Координацией процесса займется Минпромторг.

В кассовых чеках появится обязательное дополнительное поле «код товара». Предполагается, что это поможет в идентификации товара или товарной группы.

Отметим, что обязательной маркировке уже подлежат табачные изделия, туалетная вода и духи, предметы одежды, обувь, покрышки и шины, постельное белье, фотоаппараты и некоторые другие товарные группы.

В правительстве уверяют, что маркировка не повлечет подорожания товаров.

Однако, по данным ряда СМИ, создание системы маркировки обойдется более чем в 200 млрд рублей за 15 лет. При этом предполагается, что вложения инвесторов окупятся за счет прибыли, которую дадут услуги по маркировке.

Стоимость маркировки в медицине для лекарств оценили в 50 копеек.

Вместе с тем Росрыболовство уже заявило о намерении маркировать черную икру. Если эксперимент пройдет успешно, то в будущем такая процедура из добровольной может стать обязательной.

Кроме того, напомним, что приоритетные для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту товаров отрасли промышленности закреплены в Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года. Это табачная, ювелирная, пищевая, легкая, фармацевтическая, медицинская, автомобильная, авиационная, топливная, химическая, электронная, кабельно-проводниковая промышленность, а также сельхозмашиностроение, производство строительных материалов, индустрия детских товаров, машиностроение.