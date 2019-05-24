Отели Египта начнут работать по новым правилам

Москва, , 12:00 — REGNUM Министерством туризма Египта разработаны новые критерии оценки услуг отелей в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристской организации, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

АТОР отмечает, что иностранные туроператоры неоднократно обращались с жалобами к туристическим властям Египта на проблемы в работе с отелями, поэтому туризм АРЕ ждут серьезные перемены.

Так, по новым правилам, каждый отель в Египте должен обеспечить туристам безопасность пребывания, включая подачу чистой воды, безопасность продуктов питания, гигиену и санитарию в номерах и в местах общественного пользования.

Также отели АРЕ должны предоставлять туристам услуги Wi-Fi, обеспечить высадку зеленых насаждений, развлечения и создать условия для занятий спортом или фитнесом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновлении чартеров между Египтом и Россией можно говорить лишь при обеспечении высоких мер авиабезопасности в Египте.

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