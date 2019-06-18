Национальная программа развития ДФО внесена в правительство России

Хабаровск, , 07:02 — REGNUM В правительство Российской Федерации внесена Национальная программа по развитию Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Минвостокразвития РФ планируют, что документ будет утвержден президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас Национальная программа передана в правительство РФ. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок. Мы полагаем, что программа будет подписана там, где президент России Владимир Путин дал поручение её подготовить — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре», — сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании Общественного Совета при Минвостокразвития.

Козлов подчеркнул, что Нацпрограмма не дублирует национальные проекты — её задача, по словам чиновника, дополнить те меры, которых там нет, но которые необходимы для достижения поставленных президентом задач.

«Поэтому мы ожидаем, что Национальная программа и национальные проекты дадут мощный толчок развитию наших дальневосточных регионов», — сказал министр.

Министр и его подчиненные сообщили об усилении всевозможных преференций для бизнеса на Дальнем Востоке. Так, будут установлены особые условия инвестирования, которые, по замыслу создателей, устранят все барьеры на пути притока инвестиций в ДФО. Такие условия предполагаются для экспортно-ориентированных отраслей, таких как нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа‑ и судостроение, туризм.

«Одно из важных положений программы — то, что мы поддерживаем действующие предприятия, это налоговые льготы в объеме инвестиций в модернизацию», — подчеркнул Козлов.

Также в программу вошли разделы по модернизации и развитию БАМа и Транссиба. По замыслу их пропускная способность к 2025 году должна достигнуть 210 млн тонн.

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Кроме общих экономического и социального разделов, Национальная программа включает и отдельные разделы по каждому региону ДФО.

«В каждом из них сформулированы конкретные инвестиционные проекты, которые будут реализованы до 2025 года», — уточнил министр.

Отдельно в программе выделен социальный блок. По словам заместителя министра по социальным вопросам Марины Дедюшко, основными направлениями этого блока стали развитие здравоохранения, образования и науки, обеспечение транспортной доступности, создание благоприятных условий для рождения детей, строительство жилья и формирование комфортной городской среды, развитие культуры и спорта, а также программы «Дальневосточный гектар».

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«Согласно опросам ВЦИОМ, на первое место среди чувствительных сфер вышло развитие системы образования и науки. Это свидетельствует о новых запросах, которые формируются у населения Дальнего Востока. Запрос на повышение качества человеческого капитала. Это демонстрирует смену основных запросов и мотивации людей», — сказала Марина Дедюшко.

Самой капиталоёмкой названа часть программы о транспортной доступности ДФО. В разделе идёт речь о строительстве автомобильных дорог, а также об обеспечении транспортной доступности с населёнными пунктами, не имеющими наземной связи с «внешним миром». Акцент, по утверждению разработчиков программы, сделан на приведение в порядок дорог местного значения и уличной дорожной сети в населённых пунктах с населением свыше 20 тыс. человек. Это 306 населённых пунктов.

Для развития здравоохранения планируется строить ФАПы, покупать оборудование, продолжать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Представители Минвостокразвития заверили, что Национальная программа направлена на сохранение на Дальнем Востоке населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, поручение о создании Национальной программы по развитию Дальнего Востока дал президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2018 году во Владивостоке.