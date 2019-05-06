Миллион гектаров дальневосточной земли могут сдать иностранцам

Владивосток, , 10:03 — REGNUM Директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дубровский предложил сдавать в аренду иностранным фермерам до миллиона гектаров сельскохозяйственных земель региона. С такой позицией не согласен депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв, опасающийся того, что контролирующие органы не смогут в должной мере уследить за использованием пестицидов и других стимулирующих химических веществ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Валерия Дубровского, земли будут открыты для зарубежных инвесторов, и в России рассчитывают главным образом на спрос со стороны китайских фермеров, которые могут быть заинтересованы в выращивании соевых бобов, пшеницы и картофеля, пишут «Новые Известия».

"Меня как депутата не радует перспектива передачи в аренду земель китайским фермерам, потому что, к сожалению, наши контролирующие органы не в состоянии уследить, какими химическими веществами они стимулируют рост растений, какие используют семена. Роспотребнадзор несколько раз запрашивал в Китае информацию о том, чем они обрабатывают овощи и фрукты, однако китайская сторона отказывается давать конструктивный ответ. Мол, они не запрещены, но мы даже не знаем их химический состав», — прокомментировал Владимир Хмелёв.

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Также депутат считает, что способ земледелия, который используют китайские фермеры, приведёт к экологическому ущербу.

«Так как это не их родная земля, то опыт показывает, что эксплуатацию земли они ведут самым беспощадным образом. Фактически на её выжимание, что для нас приводит к экологическому ущербу — ухудшается качество земли. Поэтому я думаю, что нужно искать внутренних инвесторов, которые бы развивали землю щадящим образом, чем увеличивали её плодородие», — рассказал Владимир Хмелёв.

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По данным Россельхознадзора на май этого года, экспорт зерна и продуктов его переработки из России в Китай вырос по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом в 18 раз и составил 1 231 млн тонн. По мнению экспертов, спрос на российскую сельхозпродукцию подогрела торговая война Китая с США.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар», запущенная в 2016 году с подачи полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития РФ, призванная стать одним из ключевых инструментов развития Дальнего Востока и остановить отток населения в центральные, южные и западные регионы страны, похоже, окончательно утрачивает все конкурентные преимущества. Сегодня «гектарные» программы, куда более интересные и привлекательные, предлагают те самые южные, западные и центральные регионы России, в которые и «без гектаров» уезжают на постоянное место жительства дальневосточники.

Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM в 2018 году, граждане России прекрасно осведомлены о программе «Дальневосточный гектар», но не собираются переезжать на Дальний Восток за куском земли. В ДФО свободно к выдаче 188,4 млн гектаров. С начала действия программы выдано не более 47 тысяч.

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Напомним, место в десятке крупнейших мировых экспортеров продовольствия способна занять Россия с учетом динамики внешней торговли. Об этом министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил на итоговой коллегии Минсельхоза. Речь идет о среднесрочной перспективе, пояснил он. В настоящее время Россия по отдельным позициям экспорта уже входит в тройку мировых лидеров, добавил он. Поставки сельхозпродукции значительно выросли по итогам 2018 года, основной прирост обеспечили поставки на внешние рынки зерновых культур. Кроме того, увеличился экспорт рыбы и морепродуктов, мясной продукции и продукции масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.