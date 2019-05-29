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Минвостокразвития – «излишний орган, его нашумевшие проекты провалены»

Политика

Мнение кандидата экономических наук

Якутск, 29 мая 2019, 08:24 — REGNUM  Министерство по развитию Дальнего Востока дублирует работу федерльных и региональных органов власти, а потому является излишним. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя размещённую на портале «Российская общественная инициатива» петицию с требованием упразднить это ведомство.

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«Минвостокразвития действительно провалило свои нашумевшие проекты, такие как раздача дальневосточного гектара и создание ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития), — констатировал эксперт. — Привлечь население на Дальний Восток путём выделения гектара не удалось, миграционный отток продолжается. ТОСЭР создаются в основном для использования природных ресурсов, а льготное налогообложение приводит к снижению поступлений в бюджет региона, где они создаются».

Юрий Данилов также констатировал, что на фоне реализации этих проектов жители дальневосточных регионов нищают или уезжают в центральные регионы России.

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«В таких условиях такой государственный орган, дублирующий работу федеральных и региональных органов власти, становится излишним», — констатировал кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Российская общественная инициатива» была размещена адресованная правительству РФ петиция с требованием упразднить Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Менее чем за двое суток инициатива набрала 580 голосов «за» и 16 — «против».

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