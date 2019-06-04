Производители в РФ попали в очень жёсткую ситуацию – экономист о росте цен

Москва, , 15:46 — REGNUM Всплеск инфляции в РФ в марте 2019 года носил сезонный характер, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития Максима Орешкина, сообщившего, что пик инфляции в России наблюдался в марте 2019 года, а теперь она затормаживается.

«Всплеск инфляции действительно был, — сказал Гинько. — Но я считаю, что фактор повышения НДС был не самым главным. Главный фактор был связан с сезонностью. Стали заканчиваться запасы. Мы видели картофель из Египта и морковь с Ближнего Востока. Цены пошли вверх, так как товары закупались за иностранную валюту. Я считаю, что рост цен будет замедляться. Это будет расстраивать производителей и продавцов. Но рынок — это всегда дорога с двусторонним движением. Любой производитель может сказать: «У меня выросла цена на бензин, выросли издержки, и я не могу продавать дешевле». Но рынок — жёсткая вещь, и у потребители как было, условно говоря, сто рублей в кармане, так сто рублей и осталось. И больше ста рублей потребитель не потратит».

Особенно, как подчеркнул Гинько, если речь идёт о продуктах питания, на которые потребитель в большинстве своём не готов брать кредиты.

«Потребитель будет очень жёстко следить за ценами. Выбирать и брать там, где на 5−10 рублей дешевле. Поэтому производители находятся в очень жёсткой ситуации. Понятно, что будут вынуждены работать со своими издержками, понятное дело, что они могут ухудшить качество товаров, и потребитель тоже может это увидеть», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Орешкина, пик инфляции в России наблюдался в марте 2019 года, а теперь она затормаживается.

«Инфляция достигла максимума в марте — 5,3%, но наши оценки: это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться», — сказал Орешкин.

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