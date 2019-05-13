В Хабаровском крае растут цены на хлеб и хлебобулочные изделия

Хабаровск, , 07:58 — REGNUM В Хабаровском крае отмечают непрекращающийся с начала 2019 года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Порядка 30% частных пекарен в северных районах региона на грани разорения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С начала 2019 года цены на хлеб в Хабаровском крае повышались уже дважды. В среднем в центральных и южных районах края они выросли на 1−4 рубля, а в северных — на 4−5 рублей. Это связано с повышением цен на муку — на 11%, на топочный мазут — более чем на 50%, на коммунальные услуги, транспортные расходы — на 5%, на упаковку — на 3%.

В конце 2018 года между правительством Хабаровского края, производителями хлеба и торговыми сетями был подписан трехсторонний меморандум, согласно которому производители обещали не поднимать цены до 1 февраля 2019 года, торговые сети — не поднимать наценку выше 15%. Правительство в обмен пообещало компенсировать транспортные расходы по поставкам муки. Но 1 февраля действие меморандума закончилось, и цены на хлеб (его социальные сорта) опять поползли вверх.

Особую тревогу испытывают владельцы частных пекарен в северных районах края.

Таких, по данным ИА «Амурпресс», несколько. Это районы, где частные пекарни работают в условиях децентрализованного электроснабжения: Хабаровский район, Комсомольский, Нанайский, Ванинский, Верхнебуреинский, район им. Полины Осипенко, район им. Лазо, Ульчский, Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и Николаевский — то есть почти весь Хабаровский край.

Выпечка хлеба для предпринимателей из этих районов не приносит прибыли — бизнес держится на честном слове.

Так, ИА «Транссибинфо» привело слова одного из таких предпринимателей, который говорит, что готов закрыть предприятие и уволить людей потому, что больше не может искусственно сдерживать цены в «угоду политике»:

«Если бы это было первое подорожание. Но дорожает-то уже всё давно! Производители других продуктов питания могут повышать цены, а я нет. Только я начинаю их повышать, как ко мне приходят из администрации и начинают говорить о политике! Но мне-то налоговая, ДЭК, коммунальщики скидок-то на политику не делают! А мне надо ещё работникам зарплату платить с «северными» надбавками, повышать эту зарплату тоже надо. Хоть закрывайся. Да и многие уже хотят закрываться. Бизнес должен прибыль приносить, а не убытки!»

Жители Хабаровского края сегодня жалуются даже не столько на цены, сколько на качество хлеба. Хлебопеки вынуждены постоянно экономить, чтобы не поднимать цены на свою продукцию. В результате и мука берётся не того качества, и прочие компоненты в меньшем количестве, и сортов хлеба производится меньше.

В социальных сетях, критикуя качество хлеба, который через несколько часов после выпечки «уже резиновый», граждане сетуют:

«Скоро из лебеды хлеб начнут печь, как в войну, вот тогда будет дешевый. Невозможно есть такую гадость, которую сегодня пекут».

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Хлебопеки из отдаленных северных районов просили поддержки у правительства края — многие из них используют дрова или дизельное топливо. Но получить поддержку не получилось. Представитель минфина края на совещании в Законодательной думе по вопросу поддержки пекарен сообщил, что имеющийся госдолг региона (54,9 млрд рублей) требует согласовывать такие вопросы с федеральным центром. Получить разрешение, по словам представителя краевого минфина, практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, подорожание хлеба с начала 2019 года отмечалось во всех регионах ДФО. Так, на Камчатке хлеб подорожал в январе на 2−3 рубля, в Приморье хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 6%.