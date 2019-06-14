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Житель Приморья обратился на «прямую линию» с вопросом о ценах на рыбу

Общество

Путина попросили объяснить, почему стоимость рыбы в Москве и Приморье разная

Житель Приморья обратился на «прямую линию» с вопросом о ценах на рыбу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рыба в магазине

Владивосток, 14 июня 2019, 08:57 — REGNUM  На «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным обратился житель Приморья с вопросом о разнице цен на рыбу в Москве и Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина, одетый в форменный костюм с нашивкой «Охрана» поинтересовался у президента России Владимира Путина, почему стоимость рыбы в Москве меньше стоимости рыбы в Приморье, назвав регион самым дорогим для проживания.

«Прошу разъяснить и пояснить откуда такие цены», — обратился к главе государства приморец.

Как сообщало ИА REGNUM, фельдшер из Приамурья попросила президента России обеспечить бригады скорой медицинской помощи видеорегистраторами в качестве гарантии от посягательств со стороны агрессивных пациентов.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 20 июня.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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