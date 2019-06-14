Снижение ставки ЦБ РФ — плюс для высокозакредитованного населения

Москва, , 15:34 — REGNUM Сегодня, 14 июня, Центробанк РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Это необходимое смягчение монетарной политики для удешевления ресурсов в период крайне низкого экономического роста, остывающего ипотечно-строительного сектора, а также растущей долговой нагрузки жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Согласно докладу главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились. Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан. При этом принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

«В то же время рост ВВП в первом полугодии 2019 года оказался ниже ожиданий Банка России. В январе-апреле годовой темп роста промпроизводства оставался на уровне IV квартала 2018 года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса.

Внутренние и внешние инвестиции так и не разморозились. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения. Потребительский спрос и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления», — отметил эксперт.

Хотя за первые четыре месяца 2019 года рост федеральных доходов опережал рост расходов, что отчасти связано со смещенными на второе полугодие сроками реализации ряда запланированных Правительством РФ национальных проектов, это само по себе не смогло поддержать потребительский спрос, который вместе с располагаемыми доходами российских граждан продолжал снижаться, оказывая возрастающее давление на соответствующие компоненты ВВП.

«С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2−1,7 до 1,0−1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Пока же для цели стимулирования принято правильное решение не только однократно понизить учётную ставку, но и коммуницировать в рынки изменение общих приоритетов ЦБ от ужесточения к смягчению», — пояснил Рожанковский.

По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В полной мере реализовались эффекты от повышения НДС. Произошедший в первой половине 2019 года пересмотр дальнейших сценариев монетарной политики ФРС США, а также ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии снижает риски значительного оттока капитала из стран с развивающимися рынками, включая Россию.

«Понижение ключевой ставки ЦБ РФ в первую очередь скажется на депозитных процентах — они начнут снижаться первыми. Далее, по идее, должны снижаться кредитные ставки, что особенно ждут в России малый и средний бизнес, а также высоко закредитованное население», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Центральный банк РФ понизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

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