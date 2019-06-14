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Смягчение политики ЦБ привлечет в РФ иностранный капитал — эксперт

Экономика

А также позволит выполнить поручение президента по снижению ставок кредитования, уверен эксперт

Москва, 14 июня 2019, 15:06 — REGNUM  Снижение ключевой ставки Центробанка приведет к росту иностранных инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Центробанк РФ впервые с марта 2018 года снизил показатель ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. Теперь вместо 7,75% ключевая ставка составляет 7,5%.

«Решение ЦБ о снижении ключевой ставки не должно вызывать удивлений. Дискуссия о смягчении риторики регулятора ведется уже давно и доводов «за» снижение было названо в разы больше, нежели «против», — считает Хохрин.

За счет таких действий регулятор планирует стабилизировать курс национальной валюты и общее экономическое положение дел в стране. Кроме того, снижение ключевой ставки позволит решить большую часть вопросов, касающихся кредитования, особенно ипотечного, отмечает эксперт.

«Очевидным позитивным последствием снижения ключевой ставки до 7,5%, а также дальнейшее смягчение риторики регулятора может стать, в долгосрочном периоде, прирост инвестиционных капиталов из-за рубежа», — отметил Хохрин.

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Ключевая ставка Банка России
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