ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7,5%

Москва, , 13:33 — REGNUM Сегодня, 14 июня, Центральный банк РФ понизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

Основные причины для снижения ставки — замедление инфляционных ожиданий населения и понижение темпов роста индекса потребительских цен.

По мнению экспертов, в последующем ЦБ РФ будет плавно снижать ставку.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по вопросу об уровне ключевой ставки состоится 26 июля 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку в общей сложности на 0,5% п. п., до 7,75% годовых. С начала 2019 года ставка не изменялась.

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