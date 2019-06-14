Белоруссии для удвоения ВВП надо утроить темпы роста — ЕАБР

Минск, , 11:35 — REGNUM ВВП Белоруссии сможет достичь $100 млрд к 2025 году только при проведении всеобъемлющих структурных реформ, а также одновременном обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что позволит разогнать темпы ежегодного роста с нынешних до 5−7% в течение ближайшего пятилетия. Об этом говорится в опубликованном 13 июня майском ежемесячном информационном обзоре Евразийского банка развития.

ЕАБР полагает, что одной из приоритетных задач развития экономики Белоруссии в долгосрочном периоде станет достижение показателя ВВП в объёме $100 млрд к 2025 г. (в 2018 г. — около $59,6 млрд). В данной связи эксперты банка отметили:

«По нашим оценкам, наращивание ВВП до обозначенного властями РБ уровня потребует реального роста экономики на 5−7% ежегодно при одновременном обеспечении ценовой и финансовой стабильности. Учитывая текущие оценки потенциального роста ВВП РБ (консенсус со стороны МФО, в том числе ЕАБР, — около 2%), реализация данного сценария потребует от правительства РБ проведения всеобъемлющих структурных реформ».

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Напомним, 2 марта 2018 года Александр Лукашенко заявил: «В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» — неприемлемы». На этот показатель объёма ВВП он ориентировал правительство в ноябре 2018 года.

Констатировав темп прироста ВВП Белоруссии в январе-апреле нынешнего года на уровне 1,4% г/г после 1,1% г/г в январе — марте, эксперты банка выделили такие факторы роста, как увеличение роста строительства, а также восстановление положительных темпов роста в снабжении электроэнергией, во многом связанное с эффектом базы из-за более теплого апреля 2018 года. В обзоре экспертов банка отмечено: «По нашим оценкам, темп прироста ВВП сохранится в диапазоне 1,3−1,7% г/г в мае-июне 2019 г., чему в том числе будет способствовать проведение II Европейских игр в Минске».

Эксперты ЕАБР обратили также внимание на размещение в мае «Банком развития РБ» еврооблигаций в белорусских рублях, отметив:

«Объем эмиссии облигаций с трехлетним сроком обращения и ставкой 12% годовых составил 210 млн рублей (около 100 млн долл. США). Ранее, в апреле 2019 г., Банк развития РБ привлек посредством выпуска еврооблигаций 500 млн долл. США сроком на пять лет под ставку 6,75%. Спрэд процентных ставок между выпусками облигаций в белорусских рублях и долларах США составил 5,25 п.п., что может указывать на умеренные девальвационные ожидания инвесторов».

Напомним, 12 июня министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил о проблемах с получением кредита правительства РФ в объёме $600 млн, а также $200 млн по траншу ЕФСР (распорядителем средств фонда является ЕАБР, кредит в $3 млрд выделен в 2015 году). Эти средства, а также средства из бюджета и привлечённые через долговые инструменты на внутреннем рынке совмин Белоруссии планировал направить на погашение госдолга.

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Эксперты фонда отметили зафиксированное Белстатом апрельское отрицательное сальдо внешней торговли товарами в размере $882,5 млн ($488 млн в апреле 2018 г.), а также на уменьшение профицита республиканского бюджета, который, по данным белорусского минфина, в январе — апреле 2019 г. составил 2,2 млрд рублей (или 5,6% ВВП) при 2,5 млрд рублей в январе — апреле 2018 года (около 7% ВВП).

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«Снижение профицита бюджета в начале 2019 г. было ожидаемым на фоне сокращения экспорта белорусских нефтепродуктов (связано со снижением беспошлинных поставок нефтепродуктов в РБ из РФ), что привело к уменьшению доходов от внешнеэкономической деятельности (на 10,5% г/г в январе — апреле 2019 г.), — констатировали в ЕАБР. — Поддержку бюджету продолжает оказывать увеличение поступлений косвенных налогов на фоне сохранения роста потребительского спроса. По уточненному плану властей профицит бюджета по итогам 2019 г. составит около 1,6 млрд рублей (в 2018 г. — профицит в размере 4,7 млрд рублей)».

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