Доходы Белоруссии от экспортных пошлин на нефтепродукты рухнули на 28,3%

Минск, , 12:48 — REGNUM Экспортные пошлины на нефтепродукты пополнили республиканский бюджет Белоруссии в I квартале 2019 года на 334,5 млн белорусских рублей (около $160 млн), что на 28,3% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом проинформировал минфин Белоруссии в докладе «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь» за январь — март 2019 г.

«За I квартал 2019 года доходы республиканского бюджета превысили расходы на 809,9 млн руб. Профицит, сформированный, в том числе, за счет поступлений вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, в сумме 334,5млн руб. в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2019 год», направлен на погашение части государственного долга Республики Беларусь», — сказано в докладе.

Вывозные таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов в I квартале 2018 года пополнили республиканский бюджет на 466,5 млн деноминированных белорусских рублей, их удельный вес оценивался в 5,5%. За январь-март сего года их поступило 334,5 млн бел. руб., что составило 3,8%. Таким образом, сумма I квартала 2019 года составила 71,7% от прошлогоднего денежного поступления.

Напомним, накануне Всемирный банк в обзоре состояния белорусской экономики значительно ухудшил прогноз её развития, констатировав перспективу роста в пределах статистической погрешности при условии, что Россия предоставит хотя бы частичную компенсацию за изменение российского налогового законодательства («большой налоговый манёвр» в нефтяной сфере). Российское руководство не желает никому выплачивать никаких компенсаций за изменение своей внутренней политики.

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Отметим, что экспорт нефтепродуктов является главной статьёй белорусского экспорта, обеспечивающего приток иностранной валюты, которая необходима для обслуживания постоянно растущего госдолга. Дефолт в условиях, когда Александр Лукашенко собрался продлевать своё пребывание во главе республики, является политически неприемлемым. Поэтому эксперты указывают на перспективу сокращения госрасходов на социальную и другие сферы при параллельном повышении налогов или же вместо повышения налоговой нагрузки, если будет оказана внешняя поддержка кредитами и спрос на белорусские товары вырастет.

Решение о передаче Белоруссии сумм российских нефтепошлин было принято в 2014 году, когда Александр Лукашенко обострил торг за российскую поддержку взамен на лояльность официального Минска в проекте ЕАЭС. В итоге российский госбюджет ежегодно недополучал миллиарды долларов.