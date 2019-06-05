Всемирный банк значительно ухудшил прогноз по Белоруссии

Минск, , 14:04 — REGNUM Экономика Белоруссии вырастет в 2019 году на 1,8%, в 2020 году — на 1,3% и в 2021 году — на 1,2% при условии, что Россия хотя бы частично поддержит официальный Минск. Об этом говорится в опубликованном 5 июня новом страновом экономическом обзоре Всемирного банка.

Значительные риски для экономического роста Белоруссии представляют растущий государственный долг, значительная доля которого выражена в иностранной валюте, а также неопределённость в отношении негативных побочных эффектов изменения российского налогового законодательства — так называемого «налогового маневра» в российской нефтяной отрасли. Все эти факторы «наряду с ухудшением двусторонних торговых отношений», по мнению экспертов ВБ, являются основанием для существенного ухудшения прогнозных макроэкономических показателей постсоветской республики в краткосрочной перспективе.

«В 2019 году и в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется слабый рост, ниже 2 процентов в год, что обусловлено сочетанием структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось. Даже такой скромный прогноз зависит от частичной — по крайней мере, на уровне 50 процентов — компенсации потерь от проводимого в России так называемого «налогового маневра», что подразумевает утрату экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста», — констатировали эксперты банка.

В новом экономическом обзоре для Белоруссии банк ухудшил прогноз по росту ВВП постсоветской республики почти в два раза — как на нынешний год, так и на два ближайших. На снижение ВВП Белоруссии, считают в банке, повлияет сочетание «структурной негибкости белорусской экономики и стагнации на традиционных рынках экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства».

Старший экономист Всемирного банка Нитин Умапати считает, что «в условиях замедления роста в долгосрочной перспективе меры по поддержанию социальной стабильности и предотвращению роста бедности становятся более актуальными, чем когда-либо прежде».

«Одним из недостатков существующей системы социальной защиты является то, что многие работающие малообеспеченные домашние хозяйства не могут воспользоваться поддержкой, предоставляемой в рамках существующих программ, основанных на критериях проверки нуждаемости. Эту проблему можно решить за счет расширения охвата и размеров ежемесячных выплат программы государственной адресной помощи (ГАСП)», — подчёркивает эксперт ВБ.

В тематической записке к экономическому обзору подчеркивается необходимость укрепления системы социальной защиты в отношении наиболее уязвимых социальных групп, поддержания уровня жизни населения, а также помощи людям при смене работы с ключевой рекомендацией — увеличивать долю расходов на социальную помощь, направленную на поддержку людей с низким уровнем доходов. Банк предлагает рекомендации для решения этих проблем.

По оценкам ВБ, реальный ВВП Белоруссии за 2018 год вырос на 3%, затем темпы роста замедлились до 1,1% в I квартале 2019 года и до 1,4% в январе-апреле 2019 года. За январь-март 2019 года экспорт белорусских товаров в номинальном долларовом выражении сократился на 3,2% по сравнению с ростом на почти 16% в годовом исчислении в 2018 году на фоне роста цен на сырьевые товары.

«Хотя текущие торговые споры вполне могут быть разрешены, зависимость России от импорта постепенно уменьшается в результате проводимой политики импортозамещения, особенно в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, ориентированной на самообеспечение в среднесрочной перспективе. В обрабатывающей промышленности ситуация также может быть сложной из-за усиления конкуренции на российском рынке со стороны мировых производителей», — предупредили эксперты банка.

Они также констатировали: Белоруссия находится на 103 месте из 160 в рейтинге эффективности торговой логистики Всемирного банка, занимая низкие места по показателям эффективности работы таможенных органов, простоты организации международных поставок товаров и возможности отслеживания грузов. По мнению ВБ, эти недостатки «необходимо устранить, в том числе на основе улучшения нормативно-правовой базы, подкрепленной дальнейшим упрощением ведения бизнеса и оперативной реструктуризацией отечественных предприятий, поскольку для успеха экспорта и диверсификации требуется выход на новые рынки с новыми продуктами».

Напомним, Александр Лукашенко подписал в декабре 2018 года указ об утверждении официального прогноза на 2019 год, согласно которому ВВП Белоруссии должен вырасти на 4%. При этом независимые эксперты и зарубежные финансовые организации оценили перспективы белорусской экономики с большим скепсисом.

Также напомним, Москва отказалась выплачивать Минску компенсацию за изменение своего налогового законодательства. При этом были сохранены льготы на поставку в Белоруссию 18 млн т российской нефти (при потребности внутреннего рынка в 5,5 млн т) и ещё с 6 млн т в белорусский госбюджет зачисляются российские вывозные нефтепошлины по схеме «перетаможки». Россия сохранила ряд других льгот и преференций во взаимной торговле с Белоруссией.