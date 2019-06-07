В преддверии ВЭФ-V: Хабаровчане не видят эффекта от первых четырех

Хабаровск, , 10:24 — REGNUM В сентябре во Владивостоке пройдет пятый по счету Восточный экономический форум. По итогам каждого организаторы — Минвостокразвития РФ, полпредство в ДФО, власти Хабаровского края отчитываются о триллионах рублей, привлечённых в экономику региона. Тратились большие деньги на презентации собственных проектов. Но всё это, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, пока ничего не дало Хабаровскому краю, об этом эксперт рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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«Жители Хабаровского края пока не увидели никакого эффекта от ежегодных Восточных экономических форумов. Да, презентовали наш чудесный теплоход «70 лет Победы». Но массовых заказов так и не последовало. Форум ведь рассчитан на привлечение бизнеса из АТР, а в странах АТР строят свой флот, вполне хороший, конкурентный. Азиатские страны не заказывают и наши самолеты SSJ-100. Проект необходимо доводить до ума, это ясно всем. Да, есть инвесторы, которые приходят на разработку полезных ископаемых. Но это наши инвесторы, а расчёт-то был, что ВЭФ станет мощным инструментом для поворота России на Восток. А этого — не произошло. Тоже самое можно сказать и про остальные регионы, про масштабные проекты. Недавно Счётная палата РФ сообщила, что ОАО РЖД срывает модернизацию БАМа и Транссиба. Следовательно, срываются планы по увеличению пропускной способности Дальневосточной железной дороги. О каких инвестициях в условиях транспортной недоступности можно говорить? Самый амбициозный дальневосточный проект — «Звезда»: ушли южно-корейские партнёры, проект движется сложно. Перечислять можно много и долго. Большинство из заявленных на ВЭФ проектов так и остаются проектами», — считает политолог.

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Если говорить о том, как ощущает итоги ВЭФ население Хабаровского края, да и других регионов ДФО, то здесь, по мнению Илдуса Ярулина, оптимизма не наблюдается совсем: люди просто уже не могут даже заставить себя жить на Дальнем Востоке:

«У нас ведь провалы по всем показателям, вы не хуже меня это знаете. Отток населения усиливается, бедность растёт, у нас худший показатель в стране, бедняков ДФО больше, чем других федеральных округах и их число только растёт, растёт и смертность и падает рождаемость. О каких результатах можно говорить, если сокращается количество рабочих мест — сотнями только в Хабаровском крае? Кто-то бы посчитал затраты на проведение ВЭФ и отдачу от вложенных денег? Да, на реконструкцию Владивостока было потрачено порядка 20 млрд. Но экономического роста это не дало. Необходимо менять подход к развитию Дальнего Востока. Нужно менять сам принцип управления регионами, экономикой. Гости из АТР, приезжающие на ВЭФ, они ведь видят — и разруху, и чудовищно неповоротливую чиновничью машину. И делают выводы, я думаю. Ещё раз подчеркну: итоги развития территории должен видеть народ. Он — не видит», — добавил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на IV Восточном экономическом форуме в 2018 году, согласно отчёту полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, было подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей.