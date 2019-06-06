ЦБ отобрал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

Москва, , 07:27 — REGNUM Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Взаимодействие» (г. Новосибирск). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей, что привело к банкротству.

Отмечается, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ РФ неоднократно применял к нему меры реагирования.

По величине активов банк «Взаимодействие» занимал 444 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 31 мая отозвал лицензию у АО «Кемсоцинбанк» (г. Кемерово). С начала 2019 года без лицензии остались 12 банков.

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