Реальный сектор в РФ лишили кредитов с помощью санации банков – версия

Москва, , 16:37 — REGNUM Банковская санация, проведённая в РФ, «вырубила» как раз те банки, которые поддерживали реальный сектор, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Одна причин санации — это трансформация банковской системы, — сказал Делягин. — У нас в регионах огромное количество банков всё ещё кредитовало реальный сектор. Но для спекулянтов реальный сектор — это враг, потому что он отвлекает на производство, на созидание те ресурсы, которые можно направить на спекуляции. Поэтому финансовые спекулянты воюют с реальным сектором, начиная со времён Гайдара».

По мнению Делягина, с точки зрения властей России, банки должны заниматься только спекуляцией, а не поддержкой реального сектора.

«И банковская санация вырубила именно те банки, которые поддерживали реальный сектор, — констатировал экономист. — Более того, банковская санация привела к изменению характера регулирования, и теперь кредит реальному сектору является сверхрисковым делом для банкира. Он по сути дела запрещён, а банковская система РФ окончательно превращена в спекулятивную. Это очень существенная трансформация. Она блокирует возможности модернизации России, но облегчает финансовые спекуляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, её ведомство фактически завершило основной, наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора PФ, причём процесс этот был болезненным. Убытки ЦБ по итогам 2018 года составили 434,6 млрд рублей. Как объяснила Набиуллина, это связно как раз с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов.

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