ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Москва, , 07:22 — REGNUM Банк России с 31 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк» (г.Кемерово). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения нормативных актов ЦБ.

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). С начала 2019 года без лицензии остались 11 банков.

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