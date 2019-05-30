Набиуллина заявила о завершении основного этапа оздоровления банков

Москва, , 12:41 — REGNUM Центробанк фактически завершил основной, наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора PФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе ЦБ в 2018 году перед Госдумой.

«В прошлом году (2018 году) мы фактически завершили санации трех крупных банковских групп и Азиатско-Тихоокеанского банка. С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные банки уже работают на рынке, соблюдая все нормативы. Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», — заявила Набиуллина.

По ее словам, этот процесс был болезненным. Так, в частности, убытки ЦБ по итогам 2018 года составили 434,6 млрд рублей. Как объяснила Набиуллина, это связно как раз с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов.

«Убытки на балансе ЦБ — это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках. Мы избежали больших потерь для экономики и эффекта домино на финансовом рынке», — отметила Набиуллина.

Сегодня, по ее словам, ЦБ намерен вернуть основную часть потраченных средств через продажу санируемых банков и работу с непрофильными активами.