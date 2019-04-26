ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Москва, , 08:58 — REGNUM Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк представлял ЦБ РФ неполную и некорректную информацию, нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, проводил сомнительные транзитные операции и др.

Банк «Холдинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 421 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Банк России с 17 апреля отозвал у АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва). С начала 2019 года без лицензии остались 10 банков.

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