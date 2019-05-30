Квартиры по реновации в Москве дороже старых на 30%

Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве стоимость новых квартир в домах, построенных по программе реновации, на 30% выше, чем в старых расселяемых пятиэтажках, сообщили в Стройкомплексе.

По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, цена однокомнатной квартиры увеличивается в среднем на 2,2 млн рублей, двухкомнатной — на 3,1 млн рублей, трехкомнатной — на 3,9 млн рублей.

Он добавил, что во время строительства новых домов обновляются энерго-, теплосети и водопровод. Поэтому цена квартир возрастет не только у участников программы реновации, но и у жителей ближайших домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утвержден список из 323 стартовых площадок по программе реновации. Будет построено более 4,6 млн кв. метров жилья.

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