В пяти районах Москвы проходят публичные слушания по реновации

Москва, , 08:37 — REGNUM В Москве завершается очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации. Проходят публичные слушания в пяти районах столицы, сообщили в Стройкомплексе

На собраниях жители пятиэтажек могут задать разработчикам вопросы, касающиеся планировок территории, а также оставить свои замечания и предложения по проекту.

Строить дома по реновации будут в районах: Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево и Лосиноостровский.

После проведения собраний участники программы реновации ещё в течение семи дней могут направить свои замечания в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже прошли публичные слушания по 12 проектам. В программу реновации включено 5173 дома.

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