Понедельник, 27 Мая 2019 года
08:07:17 МСК

Около 8% участников реновации в Москве готовы докупить жилплощадь

Экономика

Этим правом воспользовалась каждая двенадцатая семья

Около 8% участников реновации в Москве готовы докупить жилплощадь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Москва, 27 мая 2019, 07:59 — REGNUM  В Москве около 8% семей, которые участвуют в программе реновации, готовы докупить дополнительные квадратные метры, сообщается на портале мэра столицы.

Этим правом воспользовалась каждая двенадцатая семья — участница программы реновации жилья. В Московском фонде реновации находится 346 заявлений, уже заключено 245 договоров.

Отмечается, что купить дополнительную жилплощадь можно со скидкой 10% от размера доплаты. На собственные деньги докупают «метры» 82% семей, остальные берут ипотеку.

Подробности: В Москве поставили на кадастровый учёт 49 домов по реновации

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 49 домов, построенных для переселения по программе реновации, поставили на кадастровый учёт.

Читайте также: Дома по реновации построят на территории бывшего завода «Серп и Молот»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Московская реновация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить