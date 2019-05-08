Реальная инфляция в России составляет 16% — мнение

Москва, , 12:30 — REGNUM Традиционно в России различаются официальная инфляция и мнение граждан о росте цен. Любая хозяйка или постоянный посетитель московских рестораций вам скажет, что не верит показателям публикуемой статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Как известно, потребительская корзина у всех своя. Можно ориентироваться на индикатор «Шашлычный набор», который в России за год вырос в цене на 16%, до 970 руб. В минимальный шашлычный набор входят: порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг.

Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 руб., это на 13% больше, чем в прошлом году. При этом в 2019 году россияне проявили к шашлыку больший интерес, чем годом ранее — число покупок возросло на 6%», — пояснил эксперт.

Годовая инфляция в апреле по официальной статистике составила 5,2%, таргет Банка России — 4%. Но есть, конечно, и положительный момент. В центре Москвы, Казани, Санкт-Петербурге и других крупных городов вечером все заведения полны людей, в престижные места столик на вечер часто надо заказывать за несколько дней. А значит все разговоры, о том, что в результате санкций в Москве «едят ёжиков» являются пустыми.

«Впрочем, есть и другая точка зрения, что жители России просто не любят экономить, живут одним днем, прожигая жизнь. Вспоминается бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Воланд и буфетчик.

Думаю, Коровьеву и Бегемоту в современной Москве понравилось — есть где покутить и хорошо провести время. Таким образом, можно сказать, что каждого свой индикатор и своя инфляция», — высказал свою точку зрения Разуваев.

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Как сообщало ИА REGNUM, набор для шашлыка в России за год подорожал на 16%. По данным Росстата, в апреле инфляция в стране выросла до 0,3%, с начала 2019 года — на 2%.

Подробнее: Инфляция в России в апреле составила 0,3%