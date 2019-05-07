Москва, , 11:31 — REGNUM

В России за неделю (23−29 апреля) цены выросли на 0,1%. В апреля инфляция выросла до 0,3%, с начала 2019 года — на 2%. Такие данные приводит Росстат.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

За неделю на 1,1% выросли цены на пшено на 0,7% — на свинину, на 0,4% — на баранину, на 0,3% — на маргарин, рис и карамель, на 0,2% — на говядину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, конфеты шоколадные и печенье.

Увеличились цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 0,9%. Особенно подорожала капуста — на 4,0%, лук репчатый — на 3,7%, морковь — на 2,4%, картофель — на 2,0%.

При этом снизились цены на яйца на 0,7%, мясо кур и сахар-песок — на 0,3%, колбасу полукопченую — на 0,2%.

Цены на бензин в России за неделю не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России начала замедляться, Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,4%, в марте — 0,3%.

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