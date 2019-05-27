На 12% увеличилось число индивидуальных предпринимателей в Москве

Москва, , 11:36 — REGNUM В Москве выросло число индивидуальных предпринимателей перевалило. По данным на 1 мая 2019 года, количество ИП составило 332 тыс. 542 человека, сообщается на портале мэра столицы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это на 3,9% больше, чем на 1 января 2019 года и на 12% больше, чем в мае 2018 года.

Всего их в Москве около трети миллиона ИП. Ежедневно регистрируются более 100 индивидуальных предпринимателей.

По мнению Ефимоа, рост ИП происходит за счет развития удобных режимов налогообложения и поддержки малого бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 24% жителей России интересуются информацией и новостями по теме предпринимательства. 29% (25 млн человек) хотели бы попробовать открыть свой бизнес.

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