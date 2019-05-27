Московский министр рассказал о миллионе разных требований к бизнесу

Москва, , 11:11 — REGNUM Жителей России, желающих стать предпринимателями, существенно ниже, чем в странах БРИКС. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева 27 мая на Московском предпринимательском форуме.

«Мы обсуждаем ситуацию конфронтации бизнеса и закона. Приведу статистику. По последним исследованиям в России в 2018 году желали открыть свой бизнес, управлять компанией, только 5,5% трудоспособного населения страны. В странах БРИКС этот показатель существенно выше. В нашей стране действует свыше 9 тыс. нормативных актов, устанавливающих требования к бизнесу при проверках. Многие из них утратили актуальность, не соответствуют международному праву и препятствуют бизнесу», — заявил уполномоченный.

После вступительного слова Минеева задала вопрос министру правительства Москвы, начальнику главного контрольного управления столицы Евгению Дачникову, есть ли последствия жёсткого регулирования бизнеса в стране.

«Реформа контрольно-надзорной деятельности ведётся не первый год. Эта работа с года 2010 в активной фазе своей началась. Она претерпевала много изменений, и мы пришли к сегодняшнему статусу — это новый федеральный закон, который заложит новые основы контрольно-надзорной деятельности», — сказал Дачников.

Чиновник отметил, что «бизнес без закона не сможет существовать, эту будет анархия. И закон без бизнеса не сможет существовать, потому что бизнес — это основа экономики». Поэтому постановка вопроса должна быть в другой плоскости: что сделать, чтобы законы работали на пользу бизнеса. Эту задачу Дачников назвал основной.

Также чиновник заявил, что на данный момент в России действует около одного миллиона различных требований к тем или иным направлениям бизнеса. Такой колоссальный объём привёл к тому, что сами проверяющие не могут в них всех разобраться». Вместе с тем многие из требований уже устарели, считает Дачников. Также спикер отметил, что сейчас проверка — это остановка любой деятельности на какое-то время.

«Приходит проверка и работа останавливается. Такого быть не должно. А если бизнес добросовестный, то к вам вообще не должны приходить с проверками. А если есть проблемы, то надо в первую очередь помочь с этими проблемами справиться», — заявил Дачников.

Дискуссия развивалась в позитивном ключе, пока Минеева не попросила включаться в работу и представителей бизнеса.

«А как?» — послышался выкрик из зала.

Уполномоченная явно не ожидала вопроса из зала и, удивленно оглянувшись, ответила: «А как — мы расскажем».