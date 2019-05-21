Около 30% граждан РФ хотели бы открыть свой бизнес

Москва, , 12:07 — REGNUM Почти четверть жителей России (24%) интересуются информацией и новостями по теме предпринимательства. 29% (25 млн человек) хотели бы попробовать открыть свой бизнес. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Проходили бизнес-обучение в прошлом или проходят его в настоящий момент 33% предпринимателей в России. Среди них 73% с момента открытия бизнеса проходили обучение более одного раза, а 34% учатся постоянно.

При этом обучаться предприниматели предпочитают в группах (52%) и очный формат обучения (45%). 13% выбирают самостоятельное обучение, не важен формат обучения 32%.

Причём предприниматели хотят, чтобы их обучал преподаватель с опытом ведения бизнеса (51%) или эксперт в узкой теме (22%). Лишь 16% хотят видеть спикером другого предпринимателя или бизнес-тренера (11%).

Исследование проведено в январе 2019 года. Опрошены 1050 предпринимателей (651 юрлицо и 399 ИП) с помощью формализованных телефонных интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, открыть своё дело готовы 43% граждан России, говорится в исследовании ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета.

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