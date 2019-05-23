Белоруссия желает закупать нефть в Казахстане

Минск, , 13:46 — REGNUM Официальный Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры. Об этом сегодня, 23 мая, во время переговоров с послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Белоруссию из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — сказал Александр Лукашенко.

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Также сообщается, что Лукашенко во время визита в Нур-Султан (переименованную Астану) для участия в саммите ЕАЭС планирует провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и недавно ушедшим с президентского поста Нурсултаном Назарбаевым. Планируется обсудить судьбы евразийской интеграции.

«Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим президентом и с первым президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества», — сообщил Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявлял о намерении диверсифицировать поставки нефти в постсоветскую республику. Рассматриваются варианты поставок из Азербайджана, Нигерии и Саудовской Аравии.

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Тем временем в Москву вылетел зампред Совмина Белоруссии Игорь Ляшенко, который 23 мая обсудит вопросы поставок нефти с зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком. Они уже обсуждали вопросы поставок нефти 16 мая в связи с ситуацией «загрязнения» нефтепровода «Дружба».

Затем, 24 мая углеводородную тематику обсудят главы правительств Белоруссии и России — Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Минск настаивает на «компенсациях» за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр») и «загрязнение» нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, а Москва предлагает учесть при этом нанесённый ей ущерб из-за реализации Минском «растворительно-разбавительной схемы», позволившей вывозить нефтепродукты без уплаты пошлин в российский бюджет.