Минск настаивает на «компенсации» за российский «налоговый манёвр»

Минск, , 17:23 — REGNUM Руководство Белоруссии по-прежнему ждёт от России госкредит в $600 млн и компенсацию за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере — так называемый «большой налоговый манёвр». Об этом сегодня, 16 мая, в Минске заявил журналистам замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

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Он утвердительно ответил на вопрос о том, настаивает ли официальный Минск на «компенсации», и сообщил, что этот вопрос постоянно поднимается белорусскими делегациями в ходе переговоров с российскими коллегами на разных уровнях.

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Белковец отметил, что пока нет информации по переговорам, которую он может озвучить, сказав лишь, что «нет пока никаких определенных решений, договорённостей». По его словам, также в обсуждении и неопределённости находится ситуация по выделению белорусскому правительству российского правительственного кредита.

«$500−600 млн — это та сумма, которую мы обсуждаем», — сказал он.

Напомним, что сегодня, 16 мая, в Москве делегации Белоруссии и России обсуждают ещё одну «компенсацию» — за ущерб белорусским НПЗ, нанесённый поставками по нефтепроводу «Дружба» нефти, «загрязнённой» хлорорганикой. По словам Александра Лукашенко, счёт идёт уже на «сотни миллионов» долларов. В переговорах принимают участие курирующие ТЭК вице-премьеры Белоруссии Игорь Ляшенко и России Дмитрий Козак.

До этого в Минске озвучили разные цифры «ущерба», который понесут белорусские госпредприятия и бюджет из-за изменения российского налогового законодательства в нефтяной сфере. Называлась цифра в $10,5 млрд, которую Москва отказалась компенсировать, ссылаясь на своё суверенное право принимать законы и изменять российские налоги.

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