ФАС увидела угрозу в идее единого оператора 5G

Москва, , 09:48 — REGNUM Проект единого оператора сети 5G в России раскритикован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отзыв антимонопольного ведомства на предложенный Минкомсвязи проект.

«По мнению ведомства, создание единого оператора в этой сфере может привести к монополизму, стагнации и потере государством выручки от потенциальных аукционов на частоты», — отмечает издание.

Минкомсвязи предложило проект концепции по созданию единого инфраструктурного оператора сети 5G в виде консорциума, полагая, что такой вариант станет наименее затратным. Запуск сети 5G в городах-миллионниках обойдется в 54−55 млрд рублей, тогда как при отсутствии консолидации расходы бизнеса могут превысить 160 млрд рублей.

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Участники объединения могут искусственно завышать цены на допуск к сетям для сторонних компаний, опасаются, как отмечает издание, в ФАС. Кроме того, проблемы могут возникнуть у операторов 4G сети, которые не войдут в объединение, а государство рискует потерять дополнительный доход от распределения частот сети путем торгов.

Антимонопольная служба предлагает не отказ от идеи, а изменение концепции. Вместо создания общего юридического лица, у которого будут все частоты, ресурс нужно выделить каждому по отдельности.

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