Правительство оценивает создание сетей 5G в России в 650 млрд рублей

Москва, , 18:15 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства дать компетентным структурам поручения для активизации работы по созданию в стране сетей связи стандарта 5G. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка», — сказал Акимов.

Также чиновник добавил, что общие затраты всех компаний на создание в России сети связи стандарта 5G оцениваются властями в 650 млрд рублей.

«Мы оцениваем, что на создание сети связи следующего поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей», — рассказал Акимов.

При этом он подчеркнул, что в правительстве очень не хотят, чтобы большая часть этих средств утекла к зарубежным вендорам — поставщикам оборудования. Речь идёт о «большой тройке», сложившейся на этом рынке олигополии: Cisco, Huawei и Nokia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная корпорация «Ростех» готовит план развития и условия для создания сетей связи стандарта 5G в России на основе российской инфраструктуры до 2024 года.