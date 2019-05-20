Российский стандарт частоты для 5G удостоен награды MetrolExpo-2019

Москва, , 13:10 — REGNUM Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты, созданный специалистами ВНИИФТРИ Росстандарта для развития навигационных систем, сетей 5G и безопасного беспилотного транспорта, удостоен золотой медали конкурса, проходившего в рамках форума и выставки MetrolExpo-2019. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба института.

Прибор позволяет генерировать высокостабильные сигналы частоты, при этом в нём отсутствует сверхвысокочастотный резонатор, отличающийся большими габаритами. Он был разработан и изготовлен в России впервые на основе исследований в области физики, квантовой электроники и лазерных технологий, проведенных учёными Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

«Подобное оборудование в мире производят лишь единичные компании. Наш сверхминиатюрный стандарт не только не уступает, но даже превосходит по некоторым своим техническим характеристикам мировые аналоги», — отмечал ранее замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

15-й Московский международный инновационный форум и выставка «Точные измерения — основа качества и безопасности» MetrolExpo-2019 прошёл 15−17 мая на ВДНХ. Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к Всемирному Дню метрологии — 20 мая.

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