Курилы – не только промыслы: Лимаренко поддержал расширение границ ТОСЭР

Южно-Сахалинск, , 15:31 — REGNUM «Решение премьера Дмитрия Медведева расширить границы ТОР подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом он сообщил в своих соцсетях, оценивая постановление о расширении границ ТОСЭР «Курилы», подписанное председателем правительства РФ.

Глава островного региона подчеркнул, что на промыслах перспективы развития территории Курил не исчерпываются. «Я лично вижу большое будущее у туризма на Курильских островах, но сначала нужно создать здесь подходящие условия», — сообщил Лимаренко.

Он напомнил, что правительством региона уже предприняты шаги по повышению доступность территории: с марта 2019 года между островами действует вертолётное сообщение, с апреля введён единых тариф на все внутрирегиональные перелёты, готовится строительство взлётно-посадочной полосы для самолётов на Парамушире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев 21 мая подписал постановление о расширении границ ТОСЭР «Курилы», включив в её границы 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир для реализации инвестпроектов по судоремонту, туризму, строительству и рыбопереработке. Размер налоговых льгот, предоставленных инвесторам, составит 2,2 млрд рублей.

По прогнозам Минвостокразвития, на новых участках ТОСЭР будет создано не менее 700 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят 5,8 млрд рублей.

В 2019 года на Курильских островах по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко началось проектирование 11 участков трасс с асфальтовым покрытием общей протяженностью 15,4 километра.