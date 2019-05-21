Медведев расширил границы ТОСЭР «Курилы»

Южно-Сахалинск, , 06:12 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ ТОСЭР «Курилы». В границы островной территории опережающего социально-экономического развития вошли 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На новых участках планируется реализовать инвестиционные проекты по судоремонту, туризму, строительству, рыбопереработке.

По оценке Минвостокразвития, расширение границ ТОСЭР позволит создать не менее 700 новых рабочих мест. В министерстве также подсчитали, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года могут составить 5,8 млрд рублей. Размер предоставленных инвесторам налоговых льгот составит 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ТОСЭР «Курилы» была создана в августе 2017 года. Она стала 18 по счету территорией опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке. Создатели ТОСЭР планировали привлечь иностранных инвесторов, в частности, японских, в сфере энергетики. Однако дальше протоколов о намерениях дело пока не пошло. К тому же, против совместного с японцами освоения Курил, в связи с заявлениями Японии о возвращении островов, выступают многие курильчане и сахалинцы.

Якорным инвестором ТОСЭР «Курилы» является «Рыбокомбинат «Островной». Проект опирается исключительно на собственные средства, изначально инвесторы и не рассчитывали на помощь государства. ТОСЭР «Курилы» вообще не претендовала изначально на государственные (бюджетные) деньги. В постановлении правительства РФ от 23 августа 2017 года сказано:

«Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития осуществляется за счет средств внебюджетных источников».

В этом отличие ТОСЭР «Курилы» от других сахалинских ТОСЭР — «Горный воздух» и «Южная», в которых есть определение как внебюджетных, так и бюджетных источников. В ТОСЭР «Курилы» бюджет не участвует.