ЕЭК не видит необходимости введения единой валюты в ЕАЭС

Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пока не видят необходимости введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила 17 мая член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

«Мы не видим сейчас у нас в Евразийском экономическом союзе никакой необходимости введения единой валюты, нам сейчас это не принесет абсолютно никаких экономических преимуществ», — сообщила Валовая на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

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При этом, отметила она, необходимо изучать «европейский опыт, в том числе учиться на его ошибках и понимать, где мы отличаемся друг от друга».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин предложил проработать вопрос о создании в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.

По словам российского лидера, это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран объединения, «сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют».

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