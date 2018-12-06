Путин предложил странам ЕАЭС создать общую расчётную инфраструктуру

Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Россия предлагает странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повысить экономический суверенитет. Об этом сегодня, 6 декабря, на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства предложил проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.

«Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют», — уверен российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» заявил, что России следует чаще заявлять о стимулировании перевода расчётов между странами ЕАЭС в российские рубли. При этом он отметил, что дело не в каких-то национальных преференциях, а в том, что Россия — крупнейший рынок, который даёт и капитал, и рабочую силу, и сырьё. Поэтому продвигать идею расчёта в рублях как приоритета для Евразийского экономического союза вполне логично.

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