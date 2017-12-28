Страны ЕАЭС и БРИКС могут создать цифровую валюту на блокчейне

Москва, , 21:03 — REGNUM Единая цифровая валюта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС может использоваться на основе технологии блокчейн, но перед этим странам нужно договориться об обеспечении такой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Ранее первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в 2018 году регулятор приступит к обсуждению создания единой цифровой валюты для стран ЕАЭС и БРИКС.

«Надо договориться о том, что такая валюта будет и что будет являться ее гарантом. Какое-то обеспечение у нее должно быть, она может быть привязана к какому-то активу, либо это может быть просто межстрановое соглашение, которое определяет параметры эмиссии такой валюты», — считает Аксаков.

Депутат предполагает, что страны могут договориться о долевом участии в эмитировании такой цифровой валюты. Так, доля каждой стороны сможет определять обеспечение такой валюты, а дальше, в рамках этой доли, валюта может эмитироваться, причем не только самими государствами, но и частными институтами, считает депутат.

«Это предмет переговоров, который может привести к появлению такой валюты, и вполне возможно, что такая цифровая валюта будет использоваться уже на основе распределенных реестров, то есть блокчейна, и ее циркуляция будет по этим принципам построена», — не исключает Аксаков.

По его словам, в появлении единой цифровой валюты сегодня заинтересованы все страны, поскольку технология блокчейн постоянно развивается и становится популярной.

«Сейчас скорость транзакций блокчейна пока уступает традиционным системам, но я уверен, что скоро эта проблема будет разрешена, и уже есть предложения, которые позволят ей приблизиться к скорости, которую обеспечивает, например, Visa», — отмечает Аксаков.

По его словам, как только это произойдёт, блокчейн будет более интересным, поскольку обеспечит прозрачность и защиту финансовых потоков.

«Это такая смена парадигмы финансовых отношений», — подчеркивает Аксаков.