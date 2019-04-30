Москва, , 09:36 — REGNUM

Уже в ближайшие несколько дней на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии по трубопроводу «Дружба» начнёт поступать кондиционная нефть. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

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Минэнерго созвало комиссию для проверки нефти в трубопроводе «Дружба»

Ориентировочно это должно произойти 2−3 мая, а нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая.

По данным ведомства, нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча» около полудня накануне, 29 апреля, а уже к вечеру на границу Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». По этой причине 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики. Минск оценил потери, понесённые в апреле в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, почти в $100 млн.

В России была создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе «Дружба». Также ведётся корпоративное расследование инцидента. При этом в Кремле не исключили, что если оно не принесёт результатов, будут привлекаться правоохранительные органы.

26 апреля Минэнерго совместно с «Транснефтью», РЖД и нефтяными компаниями согласовали комплекс мер по нормализации поставляемой по нефтепроводу «Дружба» нефти. В настоящее время реализация намеченных планом мероприятий продолжается.