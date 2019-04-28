Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
05:19:40 МСК

Минэнерго созвало комиссию для проверки нефти в трубопроводе «Дружба»

Экономика

В нефти оказалось чересчур высоким содержание хлоридов

Москва, 28 апреля 2019, 05:07 — REGNUM  Межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе «Дружба» создана приказом министра энергетики Александра Новака. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Комиссия создана по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В неё войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Роснедр, Ростехнадзора и Росстандарта, а также компании «Транснефть».

Читайте также: В «СамараТрансНефть-терминал» ответили на претензии «Транснефти»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии заявили о поступлении из России некачественной нефти по ветке нефтепровода «Дружба». В нефти оказалось чересчур высоким содержание хлоридов.

Медведев потребовал наказать виновных в инциденте и отвел профильным ведомствам неделю на исполнение.

Читайте ранее в этом сюжете: Виновных в порче нефти в нефтепроводе «Дружба» надо наказать — Медведев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить