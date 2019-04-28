Минэнерго созвало комиссию для проверки нефти в трубопроводе «Дружба»

Москва, , 05:07 — REGNUM Межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе «Дружба» создана приказом министра энергетики Александра Новака. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Комиссия создана по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В неё войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Роснедр, Ростехнадзора и Росстандарта, а также компании «Транснефть».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии заявили о поступлении из России некачественной нефти по ветке нефтепровода «Дружба». В нефти оказалось чересчур высоким содержание хлоридов.

Медведев потребовал наказать виновных в инциденте и отвел профильным ведомствам неделю на исполнение.

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