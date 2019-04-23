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Белоруссия подсчитает ущерб от поставок некачественной нефти из России

Экономика

В которой якобы обнаружены хлорорганические соединения

Минск, 23 апреля 2019, 13:22 — REGNUM  Белорусская сторона оценит ущерб от поступившей из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом 23 апреля заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на научно-технической конференции в Мозыре.

По словам Сизова, для подсчета ущерба, нанесенного Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, будут привлечены независимые эксперты и специалисты БелТПП. Он также добавил, что пока рано говорить о масштабах ущерба.

Внутреннее состояние реакторов и трубопроводов можно будет оценить только после капитального ремонта», — сообщил представитель «Белнефтехим».

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