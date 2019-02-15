Медведев подписал постановление о создании новых ТОРов

Сочи, Краснодарский край, , 12:24 — REGNUM 14 территорий опережающего социально-экономического развития создадут в ближайшее время в Российской Федерации. Об этом сообщил на встрече с руководителями регионов премьер-министр страны Дмитрий Медведев, подписавший соответствующее постановление.

«Подписал постановления правительства (РФ) о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития, — сказал Медведев. — 11 — в моногородах, 3 — в ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях)».

По его словам, территории опережающего развития (ТОР) будут созданы в Оренбургской области, Курганская области, Томской области, Свердловской области, Самарской области, Нижегородской области, а также в Башкирии, Карелии, Татарии и Удмуртии.

Читайте также: Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе

А также: Приморские резиденты ТОР вложили в сельхозпроекты 13 млрд рублей