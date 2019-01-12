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Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе

Экономика

Территория опережающего социально-экономического развития также была переименована

Москва, 12 января 2019, 09:57 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка». Постановление опубликовано сегодня, 12 января, на официальном сайте правительства России.

Данным постановлением в границы ТОР «Чукотка» включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа. На этих участках должны быть реализованы инвестиционные проекты по освоению и разработке месторождений цветных металлов «Песчанка», «Кекура» и «Клен». Добывать там будут золото, серебро, медь и молибден.

Кроме того, постановление расширяет виды экономической деятельности для ТОР «Чукотка», при которых будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности. Речь идёт о таких видах деятельности, как деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

Что касается переименования ТОР, то это в первую очередь связано с тем, что в связи с её расширением она вышла за границы Беринговского каменноугольного бассейна.

По плану правительства, в ТОР «Чукотка» должно быть привлечено 290 млрд рублей частных инвестиций. Должны быть созданы почти 5 тыс. рабочих мест. Ожидается, что до 2027 года совокупные поступления в бюджеты всех уровней от ТОР «Чукотка» составят 23,2 млрд рублей.

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Территории опережающего социально-экономического развития
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