Приморские резиденты ТОР вложили в сельхозпроекты 13 млрд рублей

Владивосток, , 07:53 — REGNUM Около 13 млрд рублей вложено резидентами территорий опережающего развития (ТОР) Приморского края в аграрные проекты, создано 500 новых рабочих мест. Об этом глава Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов рассказал 29 января на совещании под председательством вице-премьера Юрия Трутнева во Владивостоке.

В настоящее время в регионе в ТОР реализуется 16 инвестиционных проектов от компаний, связанных с сельским хозяйством, уточнил он. Одиннадцать из них — резиденты, остальные станут таковыми в ближайшее время.

Компании заявляют в реализацию своих проектов 180 млрд рублей инвестиций, из них вложено уже 13 млрд, появилось 500 новых рабочих мест. Корпорация обеспечивает потребности резидентов в инфраструктурных и земельных ресурсах, добавил Тихонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае созданы четыре территории опережающего развития. В качестве резидентов ТОР в регионе работают около 70 компаний.

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