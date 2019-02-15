Около 2 млн кв. метров жилья по реновации возведут в Москве

Москва, , 07:28 — REGNUM В Москве до 2022 года планируется построить Около 2 млн кв. метров жилья по реновации, сообщили в Стройкомплексе.

В настоящее время в Москве возводится 96 домов по реновации. Разрабатывается 89 проектов планировок территорий.

Реновация в Новой Москве начнётся весной

До конца 2019 года будет построено около 300 тыс. кв. метров жилья.

В 2020 году объемы ввода жилья по реновации ввырастут до 500 тыс. кв. метров, в 2021 году — до 1−1,2 млн кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году около 12 тысяч москвичей будут переселены в новые квартиры в рамках программы реновации. 37 домов построено, в проектировании находятся еще более 220.

Подробнее: В 2019 году по программе реновации в Москве переселят 12 тыс. человек