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Реновация в Новой Москве начнётся весной

Экономика

Заселиться в новые дома участники программы реновации смогут уже в 2019 году

Москва, 8 февраля 2019, 10:34 — REGNUM  Строительство первых домов для москвичей по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах столицы ((ТиНАО) начнется весной 2019 года, сообщили в Стройкомплексе.

Уточняется, что строительство жилых домов по реновации планируется начать в мае, а в настоящее время идет проектирование.

Заселиться в новые дома в Новой Москве участники программы реновации смогут уже в 2019 году.

Всего в 2019 году планируется построить 100 тыс. кв. метров жилья. До 2025 года объем недвижимости по реновации составит около 500 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Москве находится 308 стартовых площадок по программе реновации ветхого и аварийного жилья. 37 уже домов построено, в проектировании находятся еще более 220 домов.

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Московская реновация
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