В 2019 году по программе реновации в Москве переселят 12 тыс. человек

Москва, , 22:17 — REGNUM В 2019 году около 12 тысяч москвичей будут переселены в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, программа реновации «развернулась». Властям города удалось создать значительный задел, и в 2018 году в рамках данной программы в новое жилье переехали около 10,5 тыс. москвичей. В 2019 году, по словам Хуснуллина, в рамках программы в новые квартиры переедут 12 тыс. человек.

С каждым годом количество переселенцев будет расти, отметил Хуснуллин. На данный момент мэрия подбирает площадки для переселения жителей домов Центрального округа, которые выразили желание участвовать в программе реновации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках программы реновации идет строительство 96 многоквартирных домов. Планируется, что до конца 2019 года будет начато строительство ещё 100 зданий.

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